Президенты Украины и США во время встречи в Вашингтоне начали Стратегический энергетический и климатический диалог. Его целью будет сотрудничество по общим тематическим целям.

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Стратегический диалог станет платформой для:

реализации целей в сфере энергетической безопасности;

укрепления экономических связей;

воплощения амбициозных климатических целей.

Цель диалога

Стратегический энергетический и климатический диалог поможет урегулировать системные диспропорции в энергетической системе Украины.

Кроме того, сотрудничество Украины и США в рамках этой платформы будет способствовать расширению реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях.

Кроме того, целью является усиление инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечение иностранных инвестиций.

Амбициозные цели Украины и США

В ходе разговора президенты подтвердили амбициозные цели Украины и США по сокращению своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года.

По состоянию на 2021 год Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве.

В дальнейшем Украина планирует развивать возобновляемую энергетику.

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