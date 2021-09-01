Президенты Украины и США во время встречи в Вашингтоне начали Стратегический энергетический и климатический диалог. Его целью будет сотрудничество по общим тематическим целям.

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Стратегический диалог станет платформой для:

  • реализации целей в сфере энергетической безопасности;
  • укрепления экономических связей;
  • воплощения амбициозных климатических целей.

Цель диалога

  • Стратегический энергетический и климатический диалог поможет урегулировать системные диспропорции в энергетической системе Украины.
  • Кроме того, сотрудничество Украины и США в рамках этой платформы будет способствовать расширению реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях.
  • Кроме того, целью является усиление инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечение иностранных инвестиций.

Амбициозные цели Украины и США

  • В ходе разговора президенты подтвердили амбициозные цели Украины и США по сокращению своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года.
  • По состоянию на 2021 год Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве.
  • В дальнейшем Украина планирует развивать возобновляемую энергетику.

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