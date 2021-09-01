Президенты Украины и США во время встречи в Вашингтоне начали Стратегический энергетический и климатический диалог. Его целью будет сотрудничество по общим тематическим целям.
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Стратегический диалог станет платформой для:
- реализации целей в сфере энергетической безопасности;
- укрепления экономических связей;
- воплощения амбициозных климатических целей.
Цель диалога
- Стратегический энергетический и климатический диалог поможет урегулировать системные диспропорции в энергетической системе Украины.
- Кроме того, сотрудничество Украины и США в рамках этой платформы будет способствовать расширению реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях.
- Кроме того, целью является усиление инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечение иностранных инвестиций.
Амбициозные цели Украины и США
- В ходе разговора президенты подтвердили амбициозные цели Украины и США по сокращению своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года.
- По состоянию на 2021 год Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве.
- В дальнейшем Украина планирует развивать возобновляемую энергетику.
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