Президенти України та США під час зустрічі у Вашингтоні започаткували Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог. Його метою буде співпраця щодо спільних тематичних цілей.
Зауважте Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови
Стратегічний діалог стане платформою для:
- реалізації цілей у сфері енергетичної безпеки;
- зміцнення економічних зв'язків;
- втілення амбітних кліматичних цілей.
Мета діалогу
- Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог допоможе врегулювати системні диспропорції в енергетичній системі України.
- Окрім того, співпраця України та США у межах цієї платформи сприятиме розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях.
- Окрім того, метою є посилення інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залучення іноземних інвестицій.
Амбітні цілі України та США
- У ході розмови президенти підтвердили амбітні цілі України та США скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року.
- Станом на 2021 рік Україна приєдналася до Місії інновацій з питань клімату у сільському господарстві.
- Надалі Україна планує розвивати відновлювану енергетику.
Зустріч Зеленського і Байдена: головне
- Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася 1 вересня у Білому домі.
- Президенти обговорили низку важливих питань. Зокрема, мовилося про протидію російській агресії.
- Байден наголосив, що Штати ніколи не визнають спробу анексію Криму. Окрім того, США підтримують зусилля, які робить українська сторона у рамках Кримської платформи.
- Задля підтримки реформ, США виділять Україні 463 мільйони доларів. Насамперед ці гроші мають витратити на програми, повєязані з демократією та правами людини.
- Байден запевнив, що США підтримують євроатлантичне прагнення України