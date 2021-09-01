Президенти України та США під час зустрічі у Вашингтоні започаткували Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог. Його метою буде співпраця щодо спільних тематичних цілей.

Зауважте Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Стратегічний діалог стане платформою для:

  • реалізації цілей у сфері енергетичної безпеки;
  • зміцнення економічних зв'язків;
  • втілення амбітних кліматичних цілей.

Мета діалогу

  • Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог допоможе врегулювати системні диспропорції в енергетичній системі України.
  • Окрім того, співпраця України та США у межах цієї платформи сприятиме розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях.
  • Окрім того, метою є посилення інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залучення іноземних інвестицій.

Амбітні цілі України та США

  • У ході розмови президенти підтвердили амбітні цілі України та США скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року.
  • Станом на 2021 рік Україна приєдналася до Місії інновацій з питань клімату у сільському господарстві.
  • Надалі Україна планує розвивати відновлювану енергетику.

Зустріч Зеленського і Байдена: головне

  • Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася 1 вересня у Білому домі.
  • Президенти обговорили низку важливих питань. Зокрема, мовилося про протидію російській агресії.
  • Байден наголосив, що Штати ніколи не визнають спробу анексію Криму. Окрім того, США підтримують зусилля, які робить українська сторона у рамках Кримської платформи.
  • Задля підтримки реформ, США виділять Україні 463 мільйони доларів. Насамперед ці гроші мають витратити на програми, повєязані з демократією та правами людини.
  • Байден запевнив, що США підтримують євроатлантичне прагнення України