Президенти України та США під час зустрічі у Вашингтоні започаткували Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог. Його метою буде співпраця щодо спільних тематичних цілей.

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Стратегічний діалог стане платформою для:

реалізації цілей у сфері енергетичної безпеки;

зміцнення економічних зв'язків;

втілення амбітних кліматичних цілей.

Мета діалогу

Стратегічний енергетичний та кліматичний діалог допоможе врегулювати системні диспропорції в енергетичній системі України.

Окрім того, співпраця України та США у межах цієї платформи сприятиме розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях.

Окрім того, метою є посилення інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залучення іноземних інвестицій.

Амбітні цілі України та США

У ході розмови президенти підтвердили амбітні цілі України та США скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року.

Станом на 2021 рік Україна приєдналася до Місії інновацій з питань клімату у сільському господарстві.

Надалі Україна планує розвивати відновлювану енергетику.

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