Зустрілися політики о 21:00 за київським часом. Їхня розмова тривала близько 2 годин. За її результатами опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України.

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Безпека та оборона

Протидія російській агресії. США не визнають окупацію Росією Криму. Вони підтримують заходи норманського формату для врегулювання ситуації на Донбасі та закликають Москву припинити вогонь.

Сторони посилюють співпрацю:

у чорноморській безпеці,

кібербезпеці. Так, у жовтні уряди України та США планують провести в Києві 4-те засідання двостороннього Кібердіалогу для сприяння співробітництву в галузі кібербезпеки та розбудови українського кіберпотенціалу, у тому числі у фінансовому секторі України;

обміні розвідувальною інформацією,

протидії російській агресії,

у сфері озброєнь.

у зменшенні ризику та загроз. Так, угоду щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї продовжили на 7 років.

Діяльність у космосі. Україна та США підписали Меморандум, який забезпечує ефективний обмін інформацією про космічні об'єкти, виявлені супутниками. Все для того, щоб підвищити безпеку польотів у космосі.

США підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО. Ми також залишаємося відданими допомозі Україні у проведенні реформ, що тривають,

– мовиться у заяві.

Допомога США:

Вашингтон надасть Києву 60 мільйонів доларів,

бронебійні системи "Джавелін",

інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні ефективніше захищати себе від російської агресії.

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Демократія та правосуддя

Реформування судової системи. Україна планує розбудувати антикорупційну інфраструктуру та реформувати судовий сектор. Зокрема, негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів. США підтримують такі ініціативи.

Права людини. Київ боротиметься з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією ЛГБТ. Крім того, планують посилити відповідальність за насильство.

США та Україна притягатимуть Росію до відповідальності через порушення прав людини на окупованих територіях. Країни наполягатимуть на звільненні полонених.

Енергетична безпека

Сторони працюватимуть для посилення іноземних інвестицій в Україну.

США наполягають на збереженні транзитної ролі України після запуску російського "Північного потоку-2".

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Клімат

Країни планують посилити співпрацю щодо кліматичних цілей.

Україна та США хочуть скоротити викиди парникових газів до 2030 року.

Київ розвиватиме відновлювану енергетику.

Економіка

У межах співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна планує реформувати державні підприємства.

Сторони розширюють комерційне співробітництво.

Україна має схвалити закон, який би перевіряв інвестиції.

Гуманітарна допомога

США нададуть Україні 12,8 мільйона доларів допомоги для боротьби з COVID-19. Крім того, Вашингтон скерує 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для населення Донбасу.

Дивіться відео з зустрічі Зеленського та Байдена: