Эту помощь Украина получит уже в 2021 году. В Вашингтоне уверены, что реформы имеют решающее значение для функционирования демократии.

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Украина разрабатывает План трансформации

Приоритеты Киева, говорится в заявлении, – реформы которые усиливают демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. Для этого Украина и разрабатывает План трансформации.

В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи в этом году,

– отметили в администрации Джо Байдена.

Прежде всего эти деньги должны пойти на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

В Вашингтоне Зеленский встретился с Байденом

Отметим, что в Вашингтоне 1 сентября президент Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Переговоры продолжались около 2,5 часов. Перед разговором тет-а-тет лидеры государств выступили с короткими заявлениями.

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В частности, Владимир Зеленский напомнил своему американскому коллеге о ситуации на Донбассе. Украинская сторона передала американской список из 450 незаконно заключенных Россией украинцев. Байден заверил, что у Вашингтона и Киева – одинаковые ценности и США поддерживают Украину на пути в НАТО.