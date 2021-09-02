Серед іншого у заяві окремим блоком мовиться про співпрацю в оборонній галузі. Зокрема й щодо допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки у протистоянні ядерним небезпекам.
Найголовніше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови
Ядерна безпека – у пріоритеті
США та Україна єдині у розумінні того, що у ХХІ столітті не може бути такого, щоб якась держава змінювала кордони силою. На жаль, Росія пішла всупереч очевидному, і має за це відповісти.
- Для протистояння російській агресії Україна повинна розвивати та реформувати свою оборонну галузь.
- У цьому нашій країні допомагатимуть і США.
Для цього серед іншого розвиватиметься українсько-американська співпраця у сфері кібербезпеки, космічної обізнаності (зокрема й щодо кількості запусків) та – ядерної безпеки.
- Як зазначено у спільній заяві США та України за підсумками перемовин Володимира Зеленського та Джо Байдена, країни "посилять співпрацю зі зменшення ризику та загрози".
Тут мовиться про таке:
- Україна та США підтримуватимуть цілодобовий безпечний зв’язок через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки.
- Держави продовжать на 7 років дію Угоди 1993 року про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобігання розповсюдженню зброї масового знищення.
Інші важливі новини про підсумки розмови Зеленського та Байдена
- Зеленський домовився з Байденом щодо питань енергетики та клімату.
- США пообіцяли Україні 463 мільйони доларів на реформи.
- Також США продовжать надавати підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією.