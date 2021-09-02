Зокрема й про те, що вона передбачає надання Україні сучасних протитанкових переносних ракетних комплексів Javelin.

Найважливіше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

60 мільйонів доларів і летальна зброя для України від США: що відомо

США та Україна 31 серпня уклали, нагадаємо, кілька важливих оборонних угод – стратегічну щодо співпраці військових відомств та договір про розробку і випробування озброєнь.

А за кілька днів перед цим президент Сполучених Штатів Америки доручив Пентагону виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги.

Згодом журналістам стало відомо, що ця допомога передбачає і передачу нашій країні протитанкових переносних ракетних комплексів Javelin.

Володимир Зеленський та Джозеф Байден 1 вересня провели двогодинну зустріч (особисту та в рамках делегацій країн). За її підсумками і Офіс Президента, і Білий дім оприлюднили на офіційних сайтах підсумкову спільну заяву.

Серед іншого у ній мовиться і про надання Україні "пакету безпекової допомоги" у 60 мільйонів доларів.

Ця допомога, як вказано в документі, містить:

Бронебійні системи Javelin (ПТРК – протитанкові ракетні комплекси).

Інше оборонне летальне й нелетальне обладнання (на жаль, без конкретизації).

У повідомленні ОП мовиться, що це обладнання "дасть змогу Україні ефективніше захищати себе від російської агресії".

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