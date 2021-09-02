Зокрема й про те, що вона передбачає надання Україні сучасних протитанкових переносних ракетних комплексів Javelin.
Найважливіше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови
60 мільйонів доларів і летальна зброя для України від США: що відомо
США та Україна 31 серпня уклали, нагадаємо, кілька важливих оборонних угод – стратегічну щодо співпраці військових відомств та договір про розробку і випробування озброєнь.
- А за кілька днів перед цим президент Сполучених Штатів Америки доручив Пентагону виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги.
- Згодом журналістам стало відомо, що ця допомога передбачає і передачу нашій країні протитанкових переносних ракетних комплексів Javelin.
Володимир Зеленський та Джозеф Байден 1 вересня провели двогодинну зустріч (особисту та в рамках делегацій країн). За її підсумками і Офіс Президента, і Білий дім оприлюднили на офіційних сайтах підсумкову спільну заяву.
- Серед іншого у ній мовиться і про надання Україні "пакету безпекової допомоги" у 60 мільйонів доларів.
Ця допомога, як вказано в документі, містить:
- Бронебійні системи Javelin (ПТРК – протитанкові ракетні комплекси).
- Інше оборонне летальне й нелетальне обладнання (на жаль, без конкретизації).
У повідомленні ОП мовиться, що це обладнання "дасть змогу Україні ефективніше захищати себе від російської агресії".
Останні новини про візит Зеленського до США
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