Там він зустрівся з представниками українського кокусу – групою підтримки України у парламенті Сполучених Штатів Америки.
Найважливіше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови
Про "Північний потік-2" і загрозу енергетичній безпеці України
Під час розмови у Конгресі присутніми були й журналісти, серед яких і українські. Один із них запитав Володимира Зеленського, як той обговорював із Джо Байденом питання енергетичної безпеки України.
- Мовиться передусім про запуск російського газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме паливо до Європи в обхід української газотранспортної системи.
- А отже – завдасть значних збитків нашій економіці та посилить залежність Євросоюзу від російських енергоносіїв.
Президент України відповів так: якщо в енергетичному секторі права України будуть порушені – США готові запровадити санкції. Щоправда, без уточнення, які саме.
Є питання енергетичної безпеки, і є деякі гарантії, про які говорив пан президент (Джо Байден – 24 канал) зі мною особисто. Він розуміє, що сьогодні це пріоритетне питання для України,
– сказав Зеленський.
І додав: "Я сказав президенту дуже відкрито, що ми, незважаючи ні на що, будемо боротися з цією енергетичною зброєю" ("Північним потоком-2", який, дійсно, фактично є енергетичною зброєю Росії).
- Зауважимо, США підтримують необхідність продовження транзиту газу Україною і після запуску "Північного потоку-2", і після 2024 року, коли спливе термін українсько-російської угоди.
- Утім, санкції проти російського газопроводу Білий дім практично повністю прибрав.
Останні новини про візит Володимира Зеленського до США
- Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію.
- США продовжать надавати підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією.
- США допоможуть Україні зменшити ризики ядерної небезпеки.