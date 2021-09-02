Відповідну спільну заяву Україна та США оприлюднили після зустрічі президента Володимира Зеленського та глави Білого дому Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.

Більше тут Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Україна посилить відповідальність за насильство

Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство,

– мовиться в документі.

Вашингтон та Київ мають намір притягувати Росію до відповідальності за системні порушення. Зокрема, мовиться про ситуацію на окупованих територіях. Також Україна та США вимагатимуть звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях.

Важливо! Президент Зеленський передав адміністрації Джо Байдена список із 450 українців, яких незаконно ув'язнила Росія.

Актуально Росія має виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, – спільна заява США та України

Зустріч президентів тривала понад 2 години

Зазначимо, що зустріч Зеленського та Байдена тривала близько 2,5 годин. Перед розмовою тет-а-тет президенти виступили з короткими заявами. Зокрема, Джо Байден запевнив, що підтримує Україну на шляху до НАТО, а також зазначив, що не проти ще раз навідатись в нашу країну.