Кулеба відзначив, що замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Про це він написав у своєму твітері.

За словами українського міністра, президенти вивели двосторонні відносини США та України на новий рівень.

Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства,

– заявив Кулеба.

Водночас Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану, заявивши, що відносини двох країн перебувають на високому рівні.

"Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, й ми віддані світлому та процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто перебуває в групі ризику в Афганістані", – наголосив глава Держдепу.

Зеленський та Байден теж задоволені переговорами

Американський лідер підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією. Також він відзначив тісну співпрацю з Україною у питаннях енергетичної безпеки.

Натомість Володимир Зеленський виокремив безпекові питання під час переговорів з Байденом. Зокрема, говорили про війну на Донбасі, окупацію Росією Криму та посилення безпеки в Азовському та Чорному морях. Президент України також відзначив підтримку США в питанні звільнення українських бранців, яких захопила Росія.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський став другим європейським лідером, який відвідав Вашингтон після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

Зустріч Зеленського і Байдена: про що домовились

США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів. Це передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь;

Україна також отримає 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів і 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19;

США будуть співпрацювати з Україною в області кібербезпеки і космосу;

Україні допомагатимуть в ліквідації стратегічної ядерної зброї на 7 років довше;

В Україні найближчим часом оберуть нового главу САП для для захисту повноважень директора НАБУ;

Україна і США будуть домагатися звільнення політв'язнів і заручників з непідконтрольних територій;

США виступають проти Північного потоку-2 і підтримують збільшення постачання газу в Україну.

