Дело в том, что это не просто бумажка, а документ, который закрепляет главное положение для безопасности Украины. США готовы выступить единым фронтом с нашей страной.

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Делегация из Украины отправилась в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, вместе с Кулебой в США отправилась целая делегация из Украины, которая встретилась с представителями американского правительства.



Дмитрий Кулеба отправился в Вашингтон / Фото МИД Украины

На всех встречах обсуждались 3 сквозные темы. Первая – безопасность Украины. В этом вопросе обсудили миграционный кризис, устроенный диктатором Александром Лукашенко, войну на Донбассе и движение российских войск на украинской границе.

В частности, как именно США могут помочь Украине в решении всех этих угроз.

Вторая тема переговоров – энергетическая безопасность Украины.

Справка. Госдеп США обратился к внешнеполитическому ведомству ЕС, а также к министерствам иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, с призывом использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Кремль.

Украинские и американские представители также обсудили, как помочь Украине выйти из энергетического кризиса.

Третья тема – экономическое развитие Украины, привлечение американских инвестиций и увеличение торгового оборота между нашими государствами.

Почему подписание хартии очень важно

Здесь вскрывается очень важный момент, который доказывает, что мы развиваемся в унисон с Западом. США и ЕС договорились о беспошлинной торговле сталью.

В этом свете Украина и США обсудили вопрос о точно такой же продаже нашей стали на западные рынки абсолютно без пошлин.

Но всё же главным событием этих переговоров стало подписание обновленной хартии стратегического партнерства Украина – США. Этот документ имеет несколько принципиально новых аспектов, которые связаны с противодействием российской агрессии.

Подписание хартии стало кульминацией тех переговоров, которые Джо Байден провел с Владимиром Зеленским еще в сентябре.

Вот с того момента Украина и США подписали ряд соглашений в области безопасности, среди которых и тесное взаимодействие между 2 странами в вопросе вооружения украинской армии передовым оружием.



Зеленский и Байден провели встречу в сентябре / Фото Офиса Президента

Кроме того не стоит забывать о визите министра обороны США Ллойда Остина в Киев, который заявил, что ключевыми игроками в гарантировании безопасности в Черноморском регионе должны стать Румыния, Украина и Грузия.

Почему в Кремле начали истерить

Всех деталей хартии еще не раскрыли, но уже очевидно, что её содержание очень опасно для России. Кроме того, становится понятно, что ключевым регионом где хотят прижать Владимира Путина к стенке, является Черное море.

Чтобы осознать важность стратегического партнерства в обновленном виде, просто стоит посмотреть на паническую реакцию Кремля.

Напомню, что в последние дни в акватории Черного моря проходят показательные военные учения с привлечением эсминцев США вооруженных ракетным оружием, а также военных из Украины, Румынии, Болгарии, Грузии и Турции.

Кроме того, ВВС США накануне провели патрульный полет над Черным морем 2 мощнейших бомбардировщиков B-1B Lancer, которые несут на себе самый мощный смертоносный заряд из всех самолетов ВВС США.

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В России начали осознавать, что Украина больше не одна перед лицом "кремлевской" угрозы, а наоборот становится участником большой военной коалиции.

Потому в Кремле тут же начали истерить и заявили, что подобные военные маневры украинских партнеров в Черном море – это подготовка к военному возвращению оккупированных территорий Донбасса, во время которого Запад будет прикрывать Киев с Черного моря.

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Но здесь у России большие проблемы, потому что ответить им на это просто нечего. Именно по этой причине глава российского МИД Сергей Лавров отказался встречаться в формате "нормандской четверки".

Мол, ни одна из сторон не отреагировала на сценарий Кремля по урегулированию конфликта на Донбассе.

Но и Франция и Германия заявили, что Кремль предложил откровенный бред и потому он сам и виноват в срыве переговоров. Об этом заявили во внешнеполитических ведомствах обеих стран.

Россия не просто так прячется от переговоров – она пытается выманить Байдена для переговоров с Путиным. Москва всячески пытается показать, что готова обсуждать вопросы безопасности в Украине только с Вашингтоном. Ради той самой заветной встречи Путина и Байдена Кремль пошел на новое обострение на украинской границе.

По информации Bloomberg, в дополнение к перемещению войск вблизи российских Ельни, Брянска и Курска Кремль перебросил по меньшей мере батальон боевых танков Т-80 к железнодорожной станции в Воронежской области.

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По данным журналистов, войска двигаются в сторону полигона Погоново, куда Россия стаскивала свои войска весной 2021 года. В этот раз они разворачиваются более скрытно, чем это было весной.

Но, не стоит забывать о том, что в Москве глава ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что Россию ждут большие неприятности, если она решится на открытую агрессию. К тому же, и Блинкен, и Байден заверили Зеленского, что Пентагон активно следит за перемещением войск, а потому ситуация под контролем.

Зачем Путину встреча с Байденом

Тактика Путина здесь очевидна – игнорируя нормандский формат и стягивая войска, он банально пытается вытянуть Байдена на встречу. Зачем ему это? Здесь есть 2 объяснения:

потянуть время, чтобы найти новые рычаги давления на Киев;

Путин помнит, как ему в июне в Женеве удалось вытянуть из Байдена заявление о том, что именно Украина должна выполнять минские соглашения.

Тогда активно говорили, что Белый дом может надавить именно на Киев. Но ситуация изменилась: Байден забыл о своих словах и у Путина не осталось рычагов давления на Украину. Потому он так жаждет новой встречи с Байденом, чтобы еще раз попытаться его обыграть.



Путин хочет встретиться с президентом США / Фото Getty Images

Проще говоря, Путин хочет склонить Байдена на свою сторону, вытянуть из американского президента фразу, что Украина должна принять формулу Штайнмайера, признать особый статус ОРДЛО и так далее.

Украина на это, конечно же, не пойдет, а потому у Путина появится весомый аргумент. Мол, видите, Украина даже к США не прислушивается.

Но спешу разочаровать Кремль – они опоздали. Обновленная хартия стратегического партнерства между США и Украиной уже подписана.

Как заявил Кулеба, в США могут меняться администрации и настроения, но положения партнерства теперь закреплены в официальном документе.