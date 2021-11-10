У Москві назвали навчання "ймовірним театром військових дій". Зазначили, що у цьому бере участь не тільки американські військово-морські сили.
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У Москві кажуть про дестабілізацію
До навчань планують залучити тактичну, патрульну та стратегічну авіацію, а також контингенти Збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України. Зважаючи на це, Кремль каже, мовляв, Київ готується до силового рішення.
За версією Москви, навчання є нібито фактором дестабілізації у Чорноморському регіоні. Ба більше, мету окреслюють як "військове освоєння території України".
Що відомо про навчання у Чорному морі
- Американські кораблі заходять у Чорне море з кінця жовтня для навчання з партнерами НАТО. Наприклад, корабель USS Mount Whitney увійшов в акваторію 4 листопада.
- До речі, перед заходом кораблів Росія провела навчання. Кораблі держави-агресорки "Ейськ" та "Касимов" відпрацьовували, як шукати і виявляти підводний човен разом із вертольотом Ка-27М.
- Наприкінці вересня через українсько-американські навчання Росія теж посилювала свою присутність. Тоді у Вашингтоні попередили, що слідкують за агресією Росії в Чорному морі.