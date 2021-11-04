Зауважимо, що до Чорного моря раніше увійшли ракетний есмінець USS Porter та судно USNS John Lenthall.

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Командування шостого флоту ще 29 жовтня повідомило, що Mount Whitney працюватиме із союзниками та партнерами в регіоні", проте корабель з 1 по 4 листопада зробив зупинку в Стамбулі.

Що відомо про флагман USS Mount Whitney

Його прийняли до складу ВМС США у січні 1971 року. Він вважається одним із найдосконаліших кораблів управління американського флоту.

Може передавати та приймати великі обсяги захищених даних у будь-якій точці планети. Ця технологія дозволяє командуванню отримувати найсвіжішу розвідувальну та оперативну інформацію.

Основні характеристики

Mount Whitney базується на італійському порту Гаета.

Довжина – 189 метрів, ширина – 33, осад – 9 метрів. Водотоннажність – 18 400 тонн.

Екіпаж – 170 осіб, може взяти на борт ще 155 офіцерів морського командування.

На борту – легке оборонне та зенітне озброєння. В ангарі – один вертоліт SH-60.

Флагман неодноразово заходив у чорноморські води, а 2018 року двічі стояв у одеському порту, беручи участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2018". На його борту тоді розгорнули штаб навчань, а наші морські офіцери вперше розробляли операції у режимі вільної гри.

Операції НАТО та США: головне

Візит корабля, мабуть, пов'язаний із розгортанням біля наших кордонів нових армій Росії. Саме тому нещодавно американське командування та представники Альянсу оголосили про початок операцій у Середземному та Чорному морях. Метою операцій називали забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.