Навчання організовували із двома протичовновими кораблями та дизельним човном. Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.

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Що відомо про навчання

У відомстві розповіли, що кораблі "Ейськ" та "Касимов" відпрацьовували, як шукати і виявляти підводний човен разом із вертольотом Ка-27М. Під час навчань проти умовного противника використовували:

торпедне;

реактивне бомбове озброєння.

"Виконали завдання протиповітряної оборони на переході морем з виконанням зенітних ракетних та артилерійських стрільб з повітряної мети", – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо! Корабель USS Mount Whitney увійшов у Чорне море 4 листопада. Перед цим Володимир Путін пригрозив американському судну. Натомість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав військовий корабель.

Активність Росії у Чорному морі