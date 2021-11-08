Навчання організовували із двома протичовновими кораблями та дизельним човном. Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.

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Що відомо про навчання

У відомстві розповіли, що кораблі "Ейськ" та "Касимов" відпрацьовували, як шукати і виявляти підводний човен разом із вертольотом Ка-27М. Під час навчань проти умовного противника використовували:

  • торпедне;
  • реактивне бомбове озброєння.

"Виконали завдання протиповітряної оборони на переході морем з виконанням зенітних ракетних та артилерійських стрільб з повітряної мети", – мовиться в повідомленні.

Активність Росії у Чорному морі

  • Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмирал Эссен" 30 – 31 жовтня відпрацьовував в Чорному морі удар по авіагрупі умовного супротивника.
  • Наприкінці вересня через українсько-американські навчання Росія вкотре посилювала свою присутність.
  • Держава-агресорка відпрацьовувала ракетні та артилерійські стрільби.
  • США наголошували, що слідкують за агресією Росії в Чорному морі проти нашої держави.