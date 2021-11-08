Навчання організовували із двома протичовновими кораблями та дизельним човном. Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.
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Що відомо про навчання
У відомстві розповіли, що кораблі "Ейськ" та "Касимов" відпрацьовували, як шукати і виявляти підводний човен разом із вертольотом Ка-27М. Під час навчань проти умовного противника використовували:
- торпедне;
- реактивне бомбове озброєння.
"Виконали завдання протиповітряної оборони на переході морем з виконанням зенітних ракетних та артилерійських стрільб з повітряної мети", – мовиться в повідомленні.
Активність Росії у Чорному морі
- Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмирал Эссен" 30 – 31 жовтня відпрацьовував в Чорному морі удар по авіагрупі умовного супротивника.
- Наприкінці вересня через українсько-американські навчання Росія вкотре посилювала свою присутність.
- Держава-агресорка відпрацьовувала ракетні та артилерійські стрільби.
- США наголошували, що слідкують за агресією Росії в Чорному морі проти нашої держави.