Про це голова МЗС написав у соцмережах. Кулеба зазначив: Україна рішуче підтримує посилення присутності партнерів по НАТО в регіоні.
До теми Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорному морі
Україна та США готові разом працювати над безпекою в Чорному морі
Ми готові разом працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. Додаткові 18 400 тонн дипломатії, безсумнівно, допоможуть цій меті,
– наголосив Кулеба.
Про те, що флагманський корабель USS Mount Whitney увійшов у Чорне море, повідомили у твітері Шостого флоту США. У дописі зазначили, що проводитимуть планові морські операції з партнерами по Північноатлантичному альянсі у Чорноморському регіоні.
Раніше у Чорне море увійшли USS Porter та USNS John Lenthall
USS Mount Whitney долучився до інших військових кораблів США, які вже були в акваторії. Мовиться про ракетний есмінець USS Porter та судно USNS John Lenthall.
Раніше Росія почала стежити за есмінцем США, який увійшов в Чорне море
Що відомо про USS Mount Whitney:
- Це – флагманський корабель 6-го американського флоту.
- Названий на честь гори Вітні – найвищої вершини Сьєрра-Невада.
- Брав участь в численних операціях в Атлантичному та Індійському океанах, Середземному та Карибському морях.
- У 2008 році доставляв гуманітарні вантажі в Грузію під час війни між Грузією та Росією.
- З 2011 року виконує місію у Середземному морі.
- 1 листопада 2021 року взяв курс на Чорне море.
Текст публікації Дмитра Кулеби:
Ласкаво просимо, USS MountWhitney. Україна закликає та рішуче підтримує посилення присутності наших партнерів із США та НАТО в регіоні. Ми готові разом працювати над зміцненням безпеки Чорного моря. Додаткові 18 400 тонн дипломатії, безсумнівно, допоможуть цій меті.