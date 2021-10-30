Есмінець увійшов в Чорномор'я для "роботи з НАТО та союзниками та партнерами в регіоні". Про початок стеження за ним почали писати російські ЗМІ, посилаючись на Національний центр управління обороною Росії.

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Росія почала стежити за есмінцем США, що увійшов в Чорне море

Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, що зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня,

– заявили у відомстві.

До речі, напередодні Україна закликала США посилити свою присутність в Чорному морі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це може знизити напруженість і стабілізувати регіон. Міністр зауважив, що Росія не піде на ескалацію, якщо впевнена у рішучості сторони противника.

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