Есмінець увійшов в Чорномор'я для "роботи з НАТО та союзниками та партнерами в регіоні". Про початок стеження за ним почали писати російські ЗМІ, посилаючись на Національний центр управління обороною Росії.

До теми Американський ракетний есмінець вирушив у Чорне море

Росія почала стежити за есмінцем США, що увійшов в Чорне море

Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, що зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня,
– заявили у відомстві.

До речі, напередодні Україна закликала США посилити свою присутність в Чорному морі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це може знизити напруженість і стабілізувати регіон. Міністр зауважив, що Росія не піде на ескалацію, якщо впевнена у рішучості сторони противника.

Коротко про американський есмінець у Чорному морі

  • 30 жовтня Шостий флот ВМС США повідомив, що ракетний есмінець USS Porter вирушив у акваторію Чорного моря.
  • У ВМС США пояснили, що есмінець діятиме разом з силами НАТО та країнами-партнерками Альянсу.
  • Есмінець у 2020 році USS Porter брав участь у навчаннях "Сі Бриз" в Чорному морі.