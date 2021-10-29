Дмитро Кулеба також пригадав, що Росія розуміє тільки мову сили. Про це він написав у статті для Атлантичної ради США.
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Кулеба закликав НАТО збільшити присутність у Чорному морі
Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування,
– пояснив Кулеба.
Глава українського МЗС розповів, що "російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість". Ба більше, з російської точки зору "немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників".
Кулеба запевнив, що "Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо впевнена в рішучості іншої сторони".
Саме тому Україна закликає до більшої присутності НАТО в Чорноморському регіоні та розширення співпраці між НАТО та союзниками, які не є членами НАТО,
– пояснив міністр.
Додав, що прикладом є турецько-українське стратегічне партнерство, що доводить – така співпраця можлива, а також вона ефективна та взаємовигідна.
Коротко про останні дії та заяви Кремля
- Нещодавно проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житлові будинки, поранили кількох українських військових (деяких – смертельно – 24 канал). Зокрема гатили з забороненої зброї.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України пояснили, що намагались залагодити ситуацію дипломатичними методами, та не допомогло. Саме тому Україна застосувала у відповідь безпілотник Bayraktar.
- У відповідь в Росії запанікували. Зокрема справжня істерика виникла у російських ЗМІ.
- Ба більше, 27 жовтня російська делегація у ТКГ почала вимагати замінити нардепку Галину Третьякову у гуманітарній підгрупі саме на кума Путіна. Саме тому Росія вкотре заблокувала обмін полоненими.