Дмитро Кулеба також пригадав, що Росія розуміє тільки мову сили. Про це він написав у статті для Атлантичної ради США.

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Кулеба закликав НАТО збільшити присутність у Чорному морі

Збільшення присутності НАТО в районі Чорного моря значно знизить напруженість і стабілізує регіон, а не навпаки. Україна давно має справу з росіянами і дуже добре розуміє їхні міркування,

– пояснив Кулеба.

Глава українського МЗС розповів, що "російське керівництво посилюється тільки тоді, коли відчуває слабкість". Ба більше, з російської точки зору "немає нічого більш привабливого, ніж нерішучість їх супротивників".

Кулеба запевнив, що "Росія поважає силу і не піде на ризик ескалації, якщо впевнена в рішучості іншої сторони".

Саме тому Україна закликає до більшої присутності НАТО в Чорноморському регіоні та розширення співпраці між НАТО та союзниками, які не є членами НАТО,

– пояснив міністр.

Додав, що прикладом є турецько-українське стратегічне партнерство, що доводить – така співпраця можлива, а також вона ефективна та взаємовигідна.

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