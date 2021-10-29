Дмитрий Кулеба также вспомнил, что Россия понимает только язык силы. Об этом он написал в статье для Атлантического совета США.

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Кулеба призвал НАТО увеличить присутствие в Черном море

Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их соображения,

– пояснил Кулеба.

Глава украинского МИД рассказал, что "российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость". Более того, с российской точки зрения "нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников".

Кулеба заверил, что "Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если уверена в решимости другой стороны".

Именно поэтому Украина призывает к большему присутствию НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, которые не являются членами НАТО,

– пояснил министр.

Добавил, что примером является турецко-украинское стратегическое партнерство, что доказывает – такое сотрудничество возможно, а также оно эффективно и взаимовыгодно.

Коротко о последних действиях и заявлениях Кремля