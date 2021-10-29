Дмитрий Кулеба также вспомнил, что Россия понимает только язык силы. Об этом он написал в статье для Атлантического совета США.
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Кулеба призвал НАТО увеличить присутствие в Черном море
Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их соображения,
– пояснил Кулеба.
Глава украинского МИД рассказал, что "российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость". Более того, с российской точки зрения "нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников".
Кулеба заверил, что "Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если уверена в решимости другой стороны".
Именно поэтому Украина призывает к большему присутствию НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, которые не являются членами НАТО,
– пояснил министр.
Добавил, что примером является турецко-украинское стратегическое партнерство, что доказывает – такое сотрудничество возможно, а также оно эффективно и взаимовыгодно.
Коротко о последних действиях и заявлениях Кремля
- Недавно пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилые дома, ранили нескольких украинских военных (некоторые – смертельно – 24 канал). В частности били из запрещенного оружия.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины объяснили, что пытались уладить ситуацию дипломатическими методами, но не помогло. Именно поэтому Украина применила в ответ беспилотник Bayraktar.
- В ответ в России запаниковали. В частности настоящая истерика возникла в российских СМИ.
- Более того, 27 октября российская делегация в ТКГ начала требовать заменить нардепа Галину Третьякову в гуманитарной подгруппе именно на кума Путина. Именно поэтому Россия в очередной раз заблокировала обмен пленными.