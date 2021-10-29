Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 октября во время брифинга со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве. По его словам, наши партнеры должны быть обеспокоены совсем другим.
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Кулеба: Украина ничего не нарушала
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ранее озвученные заявления о применении Bayraktar на Донбассе, прозвучавшие от правительств Германии и Франции.
Первое: Украина ничего не нарушала. Второе: мы соблюдали необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту,
– сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что международные партнеры Украины должны быть обеспокоены совсем другим:
- Тем, собственно, что уничтоженная приобретенным у Турции дроном гаубица является запрещенной минскими договоренностями.
- Однако боевики расположили ее гораздо ближе, чем это разрешено.
Они пододвинули оружие ближе к линии разграничения и обстреливали украинские позиции. И почему-то "этот факт остается без должной оценки" со стороны Берлина и Парижа.
Мы общаемся с немецкими коллегами, и не сомневаемся, что они являются принципиальными сторонниками мирного урегулирования, но любые оценки следует давать с учетом полного контекста ситуации,
– добавил украинский министр.
Кратко о применении Bayraktar на Донбассе и обеспокоенности в Европе
- 26 октября украинские военные впервые применили на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2 – как вынужденный шаг, потому что оккупанты не реагировали на требования остановить обстрелы.
- Через несколько дней после этого в Германии заявили, что озабочены эскалацией на Востоке Украины и применением беспилотников Bayraktar. На это сразу критично отреагировал посол Украины Андрей Мельник.
- 28 октября также и в МИД Франции выразили обеспокоенность – примерно с теми же формулировками, что и в Берлине.