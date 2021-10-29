Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 жовтня під час брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві. За його словами, наші партнери мали б бути стурбовані геть іншим.

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Кулеба: Україна нічого не порушувала

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на раніше озвучені заяви щодо застосування Bayraktar на Донбасі, які пролунали від урядів Німеччини та Франції.

Перше: Україна нічого не порушувала. Друге: ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист,

– сказав Кулеба.

Він наголосив, що міжнародні партнери України мали б бути стурбовані геть іншим :

Тим, власне, що знищена придбаним у Туреччини дроном гаубиця є забороненою мінськими домовленостями.

А проте бойовики розташували її набагато ближче, ніж це дозволено.

Вони підсунули зброю ближче до лінії розмежування й обстрілювали українські позиції. І чомусь "цей факт залишається без належної оцінки" з боку Берліна та Парижа.

Ми спілкуємося з німецькими колегами, і не маємо сумнівів, що вони є принциповими прихильниками мирного врегулювання, але будь-які оцінки слід давати з урахуванням повного контексту ситуації,

– додав український міністр.

Коротко про застосування Bayraktar на Донбасі та "стурбованість" у Європі