Річ у тім, що Берлін висловив стурбованість. На що посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна має законне право себе захищати.
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Німеччина стурбована застосуванням Bayraktar на Донбасі
Позицію уряду Німеччини озвучила на брифінгу 27 жовтня представниця міністерства закордонних справ Андреа Зассе, як пише Укрінформ.
У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, що українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу Bayraktar,
– заявила вона.
Зассе також зауважила, що безпілотники використовують усі сторони конфлікту, хоча мінські угоди дозволяють це тільки для місії ОБСЄ.
Україні має право себе захищати
Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі німецькому Bild відповів на цю заяву. За його словами, Україна:
- Категорично відкидає зауваження німецького міністерства закордонних справ.
- Має "законне право на самооборону, якщо її територію вдень та вночі бомбардують важкою російською зброєю, від чого гинуть і солдати, і мирні мешканці".
- І "закликає уряд Німеччини не висловлювати занепокоєння, а подвоїти зусилля посередника, щоб скликати нормандський саміт у Берліні, і поставити Москву на місце".
Коротко про застосування Bayraktar в ООС і реакцію Росії
- 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі ООС вперше застосували придбаний у Туреччини Bayraktar. Це зробили для того, щоб знищити гармату бойовиків, з якої обстрілювали мирні населені пункти – адже на дипломатичні звернення з вимогою припинити вогонь ті не реагували.
- Застосування Bayraktar змусило буквально закипіти Росію та проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу. Глава російського МЗС Сергій Лавров навіть вдався до крайньої риторики: мовляв, Кремль тепер буде думати, що робити з Туреччиною, яка "озброює керований неонацистами київський режим".