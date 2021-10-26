Зупинити дії проросійських бойовиків зуміли, застосувавши Bayraktar. Про це повідомили 26 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України.
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У ЗСУ підтвердили застосування Bayraktar
Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, в районі проведення Операції об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar,
– пояснили в Генштабі ЗСУ.
Там також розповіли про обставини, за яких довелось задіяти розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Зокрема:
- з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій ООС в районі населеного пункту Гранітне;
- два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув;
- з початком обстрілу, через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ невідкладно висунули вимогу щодо припинення вогню та надіслали ноту дипломатичними каналами;
- окупанти не зреагували.
З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ,
– розповіли у ЗСУ.
Збройні сили України застосували безпілотник Bayraktar: дивіться відео
Тільки після цього обстріли українських позицій припинилися.
До речі, у цей же день окупанти заявили, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку. Проте в пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.
Коротко про останні дії бойовиків на Донбасі
- Проросійські бойовики впродовж 25 жовтня 4 рази порушили "тишу". Внаслідок ворожих дій один український військовий отримав поранення.
- У ніч з 25 на 26 жовтня бойовики прицільно обстрілювали селище Гранітне на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкодили 6 житлових будинків. На щастя, люди не постраждали.
- Голова Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимир Веселкін розповів, що окупанти використовували зброю 120 калібру. Окрім житлових будинків, окупанти пошкодили електромережі.
- У Офісі генпрокурора заявили, що через обстріл Гранітного відкрили кримінальну справу з фактом порушення законів та звичаїв війни.