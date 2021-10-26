Зупинити дії проросійських бойовиків зуміли, застосувавши Bayraktar. Про це повідомили 26 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України.

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У ЗСУ підтвердили застосування Bayraktar

Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, в районі проведення Операції об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Там також розповіли про обставини, за яких довелось задіяти розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Зокрема:

з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій ООС в районі населеного пункту Гранітне;

два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув;

з початком обстрілу, через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ невідкладно висунули вимогу щодо припинення вогню та надіслали ноту дипломатичними каналами;

окупанти не зреагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ,

– розповіли у ЗСУ.

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Тільки після цього обстріли українських позицій припинилися.

Зверніть увагу! Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

До речі, у цей же день окупанти заявили, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку. Проте в пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

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