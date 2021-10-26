Остановить действия пророссийских боевиков сумели, применив Bayraktar. Об этом сообщили 26 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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В ВСУ подтвердили применение Bayraktar

Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Там также рассказали об обстоятельствах, при которых пришлось задействовать разведывательно-ударный беспилотный комплекс. Отдельно:

с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск осуществляла обстрел позиций ООС в районе населенного пункта Гранитное;

два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб;

с началом обстрела, через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ безотлагательно выдвинули требование о прекращении огня и направили ноту по дипломатическим каналам;

оккупанты не среагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего ВСУ применили Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск,

– рассказали в ВСУ.

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Только после этого обстрелы украинских позиций прекратились.

Обратите внимание! Bayraktar TB2 – это турецкий ударный беспилотник нового поколения, который применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Кстати, в этот же день оккупанты заявили, что ВСУ вернули под контроль Старомарьевку. Однако в пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Там также отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.

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