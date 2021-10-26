Обстрелы происходили в течение ночи с 25 на 26 октября и продолжились утром. В Офисе генпрокурора заявили, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается.

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Офис генпрокурора открыл дело из-за нарушения законов и обычаев войны

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области начали досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны,

– заявили в офис генпрокурора.

Согласно досудебному расследованию известно, что:

утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований России совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области;

во время обстрела повредили 6 жилых домов;

пострадавших среди гражданского населения нет.

"Сейчас обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные действия", – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что продолжается досудебное следствие.

Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном / Фото Донецкой областной прокуратуры

Обратите внимание! Гранитное размещено ориентировочно в 8 километрах от Старомарьевки. Именно последнее село, по словам пророссийских СМИ, ВСУ взяли под контроль. Однако в пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.

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