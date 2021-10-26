Обстріли тривали протягом ночі з 25 на 26 жовтня та продовжились вранці. У Офісі генпрокурора заявили, що обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває.

До теми Окупанти обстріляли Гранітне та пошкодили житлові будинки

Офіс генпрокурора відкрив справу через порушення законів та звичаїв війни

За процесуального керівництва Волноваської окружної прокуратури Донецької області розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом порушення законів та звичаїв війни,

– заявили у Офіс генпрокурора.

Згідно з досудовим розслідуванням, відомо:

вранці 26 жовтня представники незаконних збройних формувань Росії здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що на Донеччині;

під час обстрілу пошкодили 6 житлових будинків ;

; постраждалих серед цивільного населення немає.

"Наразі обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого будуть проведені першочергові слідчі дії", – заявили у відомстві.

Там також відзначили, що триває досудове слідство.

Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріл житлових будинків у Гранітному / Фото Донецької обласної прокуратури

Зверніть увагу! Гранітне розміщене орієнтовно за 8 кілометрів від Старомар'ївки. Саме останнє село, за словами проросійських ЗМІ, ЗСУ взяли під контроль. Проте в пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

Останні новини щодо ситуації на Донбасі: коротко