Низка сепаратистських ЗМІ написали про те, що 25 жовтня українські військові зайшли в село Старомар'ївка. Вони цитували "військових кореспондентів" окупантів.

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В ООС не підтвердили інформацію

Чимало українських медіа повідомили, що інформацію про взяття села українськими військовими нібито підтвердили в Міністерстві оборони. 24 канал звернувся за коментарем до преслужби ООС. Там відповіли, що наразі позиції українських військових залишаються незмінними.

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