Воїну оперативно надали першу допомогу. Після того його відвезли у госпіталь.

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Наразі стан здоров'я українського захисника – середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність,

– розповіли у штабі ООС.

Ситуація на Донбасі 25 жовтня

Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 міліметри.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС наголосили, що ситуацію у зоні бойових дій повністю контролюють Збройні сили України.

Зверніть увагу! За добу 22 жовтня російські найманці поранили одразу двох українських військових. Воїнів відправили у лікарню у задовільному стані.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу