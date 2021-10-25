Воїну оперативно надали першу допомогу. Після того його відвезли у госпіталь.

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Наразі стан здоров'я українського захисника – середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність,
– розповіли у штабі ООС.

Ситуація на Донбасі 25 жовтня

  • Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 міліметри.
  • Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • На Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС наголосили, що ситуацію у зоні бойових дій повністю контролюють Збройні сили України.

окуповані терторії донбасу
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу