Двоє бійців перебувають у лікарні
Зранку штаб Операції об'єднаних сил повідомив про одного пораненого воїна. А вже надвечір з'явилася інформація про ще одного постраждалого.
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Відомо, що другий військовий зазнав бойового травмування.
Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний,
– мовиться у повідомленні.
Щоб змусити противника припинити обстріл, Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.
Ситуація на Донбасі 22 жовтня
За добу російські найманці 9 разів порушили тишу із застосуванням забороненої зброї. Гаряче було:
- неподалік Золотого-4. Там ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
- у напрямку Красногорівки. Бойовики здійснили обстріл з мінометів та артилерії;
- біля Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- позиції ЗСУ у районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети;
- біля Новозванівки окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
- неподалік Луганського обстріл вели зі станкових протитанкових гранатометів.