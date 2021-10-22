Двоє бійців перебувають у лікарні

Зранку штаб Операції об'єднаних сил повідомив про одного пораненого воїна. А вже надвечір з'явилася інформація про ще одного постраждалого.

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Відомо, що другий військовий зазнав бойового травмування.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний,

– мовиться у повідомленні.

Щоб змусити противника припинити обстріл, Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація на Донбасі 22 жовтня

За добу російські найманці 9 разів порушили тишу із застосуванням забороненої зброї. Гаряче було: