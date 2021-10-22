Загалом від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. 1 із них був із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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Пораненого бійця передали медикам
Військовослужбовцю Об'єднаних сил, який зазнав поранення, оперативно надали домедичну допомогу. Після цього його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.
Де та з чого гатили російські найманці:
- поблизу Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів;
- в напрямку Красногорвіки – з мінометів та артилерії;
- у бік Катеринівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
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