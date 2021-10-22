Загалом від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. 1 із них був із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Пораненого бійця передали медикам

Військовослужбовцю Об'єднаних сил, який зазнав поранення, оперативно надали домедичну допомогу. Після цього його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.

Де та з чого гатили російські найманці:

  • поблизу Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів;
  • в напрямку Красногорвіки – з мінометів та артилерії;
  • у бік Катеринівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

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