Про це заявила генсек Організації з безпеки й співробітництва в Європі Хельга Шмід.

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Я вітаю зменшення перешкод свободи пересування СММ ОБСЄ сьогодні у непідконтрольному уряду Донецьку,

– зазначила вона.

Водночас генеральна секретарка наголосила, що необмежений доступ Спеціальної моніторингової місії дуже важливий для виконання її мандата на окупованих територіях.

"Усі перешкоджання у роботі СММ ОБСЄ мають бути скасовані", – додала Хельга Шмід.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба заявив, що очікувати на покарання Росії за блокування міжнародних спостерігачів на Донбасі не варто. Адже ОБСЄ – це консенсусна організація й ухвалити жодне серйозне рішення без згоди агресора у ній неможливо.

Що цьому передувало

Ще 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території.

Найманці країни-агресора після цього почали погрожувати, що відмовляться від мінського формату, якщо терориста не відпустять.

Згодом вони вирішили протестувати проти місії ОБСЄ в Донецьку. У такий спосіб показували своє невдоволення через затримання.

Протягом 15 – 16 жовтня представники місії не могли вийти з будівлі. Вже 17 жовтня бойовики ще й в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ.

Текст публікації Хельги Шмід:

Я вітаю зменшення перешкод свободи пересування СММ ОБСЄ сьогодні у непідконтрольному уряду Донецьку. Необмежений рух СММ є життєво важливим для виконання мандату, забезпечення прозорості та зміцнення довіри. Слід скасувати всі обмеження щодо СММ ОБСЄ.