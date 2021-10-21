Об этом заявила генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид.

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Я приветствую уменьшение помех свободы передвижения СММ ОБСЕ сегодня в неподконтрольном правительству Донецке,

– отметила она.

В то же время генеральный секретарь отметила, что неограниченный доступ Специальной мониторинговой миссии очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.

"Все препятствия в работе СММ ОБСЕ должны быть отменены", – добавила Хельга Шмид.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ – это консенсусная организация и принять ни одно серьезное решения без согласия агрессора в ней невозможно.

Что этому предшествовало

Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.

Наемники страны-агрессора после этого начали угрожать, что откажутся от минского формата, если террориста не отпустят.

Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.

В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.

Текст публикации Хельги Шмид:

Я приветствую уменьшение помех свободы передвижения СММ ОБСЕ сегодня в неподконтрольном правительству Донецке. Неограниченное движение СММ жизненно важное для выполнения мандата, обеспечения прозрачности и укрепления доверия. Следует отменить все ограничения относительно СММ ОБСЕ.