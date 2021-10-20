Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также Захват сотрудников ОБСЕ в Горловке может осложнить работу миссии, – МИД Польши

Второй момент – в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются сбалансированной в этом плане позиции, и Россия имеет определенное влияние, поэтому на какое-то конкретное наказание со стороны ОБСЕ я не рассчитываю,

– сказал глава МИД.

"Но сами факты того, что делает Россия, разрушая Минские договоренности, сами эти факты нарушений дают возможности и пространство для широкой работы, чтобы она понесла ответственность за свои действия вне ОБСЕ", – добавил дипломат.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба отметил принципиальную позицию СММ ОБСЕ, которая “не пошла в своих докладах за российскими провокациями и манипуляциями”.

Что этому предшествовало: коротко