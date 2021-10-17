Блокування спостерігачів у готелі тривало два дні – 15 і 16 жовтня. Про надзвичайну подію ОБСЄ повідомляє у своєму звіті.

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Мітинг через затриманого бойовика

Уранці 15 жовтня спеціальна моніторингова місія побачила масове зібрання перед готелем в окупованому Донецьку, у якому проживають члени ОБСЄ. Мітинг заважав будь-якому пересуванню патрулів. У протесті брали участь 50 – 100 людей, більшість з яких – молодики, як зазначає ОБСЄ.

Деякі з них тримали транспаранти та висловлювали критику щодо діяльності СММ. Обурило їх затримання російського розвідника 13 жовтня.

Що відомо про затримання бойовика? 13 жовтня на Донбасі



Він мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства. Маріонеткова влада на окупованих територіях 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика , який проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Затриманим виявився Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження.Він мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства. Маріонеткова влада на окупованих територіях пригрозила, що відмовиться від мінського формату , якщо бойовика не відпустять.

Увечері 15 жовтня найманці Росії встановили 22 намети з тепло- та електропостачанням, а також біотуалети перед готелем. Протягом дня учасники зібрання організовано змінювали одне одного. Наступного дня протест продовжився.

Через блокування готелю, ОБСЄ не змогла нормально виконувати свої функції. Так, спостерігачам не вдалося відрядити патруль на ділянку розведення в районі Петрівського. До того ж довелося скасувати заплановані польоти безпілотників та роботи з техобслуговування камер.

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