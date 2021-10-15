Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією в Україні 14 жовтня 2021 року.

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Порушення на Донеччині

У Донецькій області СММ зафіксувала 230 порушень режиму припинення вогню, зокрема 96 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 244 порушення,

– зазначили в ОБСЄ.

Більшість порушень режиму припинення вогню – у районі Мар'їнки та поблизу ділянки розведення в районі Петрівського. Також інформують, що у районі Гранітного прогриміло 20 вибухів невизначеного походження.

Порушення у Луганській області

У Луганській області Місія зафіксувала 95 порушень режиму припинення вогню, зокрема 33 вибухи. За попередній звітний період в області зафіксовано 134 порушення,

– йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися у районі Попасної та біля ділянки розведення в районі Золотого.

У непідконтрольних уряду Кадіївці (колишній Стаханов) і Первомайську чули численні вибухи та постріли.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня 2020 року діє режим повного припинення вогню. Українські військові сумлінно дотримуються домовленостей, водночас найманці Росії систематично їх порушують.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Окупанти 14 жовтня відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 3 рази.

Російські найманці застосовували для обстрілів заборонене озброєння.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу