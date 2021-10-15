Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією в Україні 14 жовтня 2021 року.
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Порушення на Донеччині
У Донецькій області СММ зафіксувала 230 порушень режиму припинення вогню, зокрема 96 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 244 порушення,
– зазначили в ОБСЄ.
Більшість порушень режиму припинення вогню – у районі Мар'їнки та поблизу ділянки розведення в районі Петрівського. Також інформують, що у районі Гранітного прогриміло 20 вибухів невизначеного походження.
Порушення у Луганській області
У Луганській області Місія зафіксувала 95 порушень режиму припинення вогню, зокрема 33 вибухи. За попередній звітний період в області зафіксовано 134 порушення,
– йдеться у звіті.
- Більшість порушень сталися у районі Попасної та біля ділянки розведення в районі Золотого.
- У непідконтрольних уряду Кадіївці (колишній Стаханов) і Первомайську чули численні вибухи та постріли.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Окупанти 14 жовтня відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 3 рази.
- Російські найманці застосовували для обстрілів заборонене озброєння.
- Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.