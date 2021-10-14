Президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці.

Важливо Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну

Глава держави ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці. Зеленський також поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, які надсилають українським захисникам.

Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!,

– сказав Зеленський.

Зауважимо, що раніше президент відвідав Маріуполь, де взяв участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України. Також він ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах національної програми "Велике будівництво".

Візит Зеленського на Донбас / Фото Офісу Президента

Цікаво! Свою робочу поїздку на Донбас Зеленський здійснив саме 14 жовтня – у День захисників і захисниць України.

Зранку 14 жовтня президент України у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг. Він згадав і про тих борців за Україну, які загинули: "Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".

Пізніше Зеленський також вшанував пам'ять загиблих за країну, поклавши квіти до Стіни пам'яті. Крім того, український лідер доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ. Для них передбачили одноразову премію з нагоди Дня захисників та захисниць