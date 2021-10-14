Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке.

Важно Президент Зеленский почтил память погибших за Украину

Глава государства ознакомился с особенностями применения противодронного ружья. Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы.

Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.

Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!,

– сказал Зеленский.

Заметим, что ранее президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках национальной программы "Большая стройка".

Визит Зеленского на Донбасс / Фото офиса Президента

Интересно! Свою рабочую поездку на Донбасс Зеленский совершил именно 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.

Утром 14 октября президент Украины в своем приветствии поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг. Он вспомнил и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".

Позже Зеленский также почтил память погибших за страну, возложив цветы к Стене памяти. Кроме того, украинский лидер поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц