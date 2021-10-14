Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке.
Важно Президент Зеленский почтил память погибших за Украину
Глава государства ознакомился с особенностями применения противодронного ружья. Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы.
Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.
Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!,
– сказал Зеленский.
Заметим, что ранее президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках национальной программы "Большая стройка".
Визит Зеленского на Донбасс / Фото офиса Президента