Поздравление главы государства по случаю Дня защитников и защитниц обнародовали на сайте Офиса Президента. Зеленский отметил, что этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем казачества.
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Президент поблагодарил защитников и защитниц Украины
В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора,
– подчеркнул Зеленский.
От имени всего украинского народа он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
Президент также упомянул и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".
По словам главы государства, наша вера, правда и доблесть, как символы праздника Покрова, всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и по-прежнему вдохновляют на победу.
В завершение Зеленский пожелал, чтобы "несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда был для украинцев неиссякаемым источником вдохновения для развития современного и крепкого государства".
День защитников и защитниц: что известно о празднике
- День защитника Украины начали отмечать с 2014 года, государственным выходным этот день является с 2015 года.
- В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Так как многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
- По случаю праздника в Киеве и многих украинских городах запланированы марши ветеранов и другие мероприятия.