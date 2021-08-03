Соответствующий закон "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" № 1643-ІХ президент подписал 3 августа.

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В Украине будут праздновать День защитников и защитниц

Согласно документу, День защитника Украины, который ежегодно отмечается 14 октября, теперь будет называться Днем защитников и защитниц Украины.

У Зеленского отметили, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за этот закон 14 июля.

Справка. День защитника Украины отмечают с 2014 года, государственным выходным этот день является с 2015 года.

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