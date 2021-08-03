Відповідний закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" № 1643-ІХ президент підписав 3 серпня.

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В Україні святкуватимуть День захисників та захисниць

Згідно із документом, День захисника України, який щороку відзначається 14 жовтня, тепер називатиметься Днем захисників і захисниць України.

У Зеленського наголосили, що документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті України та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за цей закон 14 липня.

Довідка. День захисника України відзначають з 2014 року, державним вихідним цей день є з 2015 року.

Жінки у лавах Збройних сил України: що відомо