Що насправді стоїть за звільненнями силовиків і насамперед головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака й чи послаблять або посилять нашу армію такі кадрові зміни.

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Можна розглянути причини звільнення генерал-полковника Хомчака комплексно. Армія – структура з дуже чіткою ієрархією, тож зрозуміло, що жодному президенту не сподобається мати головнокомандувача, який виконує накази верховного, як то кажуть, через раз. Платників податків у цій історії більше цікавлять питання, яких не розв'язали за час перебування тепер вже ексочільника ЗСУ.

Відмовлявся йти в бій

Руслан Хомчак у 1988 році закінчив "Московське загальновійськове училище". У Москві кадри для силових структур в ті часи готували ґрунтовно і з конкретними ідеологічними установками.

Можливо, це просто збіг, а можливо і ні, але під час операції з взяття Іловайська, яку здійснювали під безпосереднім керівництвом Хомчака значно меншими силами, ніж передбачали за планом, велика частина бійців з добровольчих батальйонів потрапила в оточення.



Зеленський звільнив Хомчака / Фото Міністерство оборони України

Як стверджували бійці батальйону "Азов", Хомчак під час спроб визволення Іловайська добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причин. Водночас сам Хомчак наголосив, що міг так само загинути, як і решта, тому йому не соромно за Іловайськ. Утім відкритих відповідей на питання щодо Іловайська так і не дав. Доказів немає, але осад залишився.

Конфлікт між Міноборони та ЗСУ дістався у спадок від СРСР

Ситуація, яка вже має не лише домисли, а й конкретну форму та зміст. Ще одна важлива проблема, яку озвучили в надзвичайно толерантній формі в Офісі Президента України, як основну причину звільнення Хомчака.

Варто зазначити, що своїми діями президент умисно чи випадково сам провокував конфлікт між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ. Утім якщо копнути ще глибше, то конфлікт між Міністерством оборони та Генеральним штабом дістався нам у спадок ще з "совкових" часів.

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Якщо встановити систему належного цивільного контролю, то це буде ще одним важливим кроком на шляху до вступу в Північноатлантичний альянс. І тут запит на зміну керівного складу Генштабу визрів уже – і де-факто і де-юре. Адже подібно до того, як скорпіон не може не вжалити, так і представники старої системи не можуть не діяти відповідно до "советских лекал", бо так були навчені.

Реформи сфери оборони неминучі

Ще однією з можливих причин рішучих кадрових перестановок є те, що на наступний день після звільнення Хомчака із займаної посади, керівник Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США перебіг оборонних реформ в Україні в контексті підготовки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.



Представники ОП обговорили з посольством США оборонні реформи / Фото ОП

Представникам посольства США розповіли про проведення оборонних реформ в Україні та імплементацію схвалених нещодавно законів та інших документів з питань національної безпеки та оборони. Також співрозмовники приділили увагу розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

Тобто реформи сфери оборони неминучі та наразі склалися всі обставини, які стимулюють владу до їх проведення. Отож новим головнокомандувачем Генерального штабу ЗСУ призначили Валерія Залужного.



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото Міністерство оборони України

Генерал-майор Залужний донедавна очолював оперативне командування "Північ". До того був начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід". На Донбасі Валерій Залужний з 2014 року, попри те, що у 2017 році отримав звання генерала, не поспішав переводитися на штатні посади й продовжував роботу на передовій.

Посилення ефективності Міноборони та Генштабу ЗСУ

Бійці з передової офіційно коментувати новопризначене вище керівництво відмовилися. Однак дали зрозуміти, що зміни сприймають позитивно.

З усього складається враження, що ось такі кадрові зміни є стратегічними, продуманими й вчасними. Хоча краще було б їх, вочевидь, провести ще раніше. Утім вони відбулися і тепер слід очікувати на посилення ефективності роботи міноборони та Генштабу ЗСУ. А щодо самого Міністерства оборони, то, на думку експертів, крісла там теж вже хитаються і сильно.

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