Чого Зеленський очікує від нового командування

Держава не може буксувати в питанні забезпечення військових. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Україні потрібно трансформувати армію та адаптувати її до того, як еволюціонують сили й засоби ведення війни.

Президент розраховує на велику швидкість прийняття рішень, системну комунікацію між керівниками, краще поєднання штабних і командирських якостей, краще стратегічне планування розвитку ЗСУ,

– пояснив Подоляк.

Він наголосив, що кожен український військовий має розуміти перспективу для себе і для армії.

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