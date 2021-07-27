Так, командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний тепер матиме нову посаду. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Важливо Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ

Зеленський звільнив Хомчака

Натомість Руслан Хомчак з посади головнокомандувача ЗСУ йде. Він буде першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Михайло Коваль звільнить цю посаду.

Таке рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Глава держави хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Однак, за словами речника, наразі є лише конфлікти.

Хто такий Валерій Залужний