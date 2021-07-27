Так, командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный теперь будет иметь новую должность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Важно Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Зеленский уволил Хомчака

Зато Руслан Хомчак с должности главнокомандующего ВСУ уходит. Он будет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Михаил Коваль освободит эту должность.

Такое решение принял президент Владимир Зеленский. Глава государства хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Однако, по словам спикера, сейчас есть только конфликты.

Кто такой Валерий Залужный