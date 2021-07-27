Так, командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный теперь будет иметь новую должность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Важно Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ
Зеленский уволил Хомчака
Зато Руслан Хомчак с должности главнокомандующего ВСУ уходит. Он будет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Михаил Коваль освободит эту должность.
Такое решение принял президент Владимир Зеленский. Глава государства хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Однако, по словам спикера, сейчас есть только конфликты.
Кто такой Валерий Залужный
- В 2007 году Залужного назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.
- Затем, в 2009 году, Генеральный штаб ВСУ назначил военного командиром 51 отдельной механизированной бригады.
- 9 декабря 2019 года Залужный стал командующим оперативного командования "Север".
- В 2018 – 2019 годах работал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.
- Залужный имеет звание генерал-майора.