Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не сомневается в патриотизме и профессионализме Хомчака. В то же время Зеленский хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.

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Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот конфликты,

– отметил Никифоров.

Никифоров отметил, что Зеленский благодарен Хомчак за службу. Новым главнокомандующим ВСУ назначили Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север".

По словам представителя Зеленского, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова. До 27 июля эту должность занимал Михаил Коваль.

Конфликт Минобороны и ВСУ

Журналист Юрий Бутусов первым заметил, что между главой Минобороны Андреем Тараном и командующим ВСУ Русланом Хомчаком вспыхнул конфликт. В сообщении говорилось: ситуация настолько сложная, что политики якобы даже не здороваются.

Впоследствии Алексей Арестович рассказал: в отношениях Тарана и Хомчака – кризис, потому что нет нормированного распределения обязанностей между их должностями. По словам Арестовича, оба политика претендуют на одни и те же средства и финансы.

Зеленский тогда заметил: "у нас идет война и нам нужна стабильная ситуация в армии и Министерстве обороны".

Примите во внимание! ВСУ Руслан Хомчак возглавил весной 2020 года. До этого он был начальником Генерального штаба.