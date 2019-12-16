Михаил Коваль стал ответственным за территориальную оборону Украины: что о нем известно
Первого заместителя Совета нацбезопасности и обороны Михаила Коваля назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.
Решение о назначении Михаила Коваля на такую ответственную должность приняли на закрытом заседании СНБО, которое состоялось накануне нормандского саммита. Система территориальной обороны Украины находится на этапе создания – до 31 декабря 2020 года должны быть завершены все учредительные организационно-правовые вопросы, к процессу будут привлекать добровольцев и тех, кто вернулись с фронта.
Важно! СНБО назначил ответственного за территориальную оборону Украины
Биография Михаила Коваля
Михаил Коваль является украинским военным, генерал-полковником.
Он родился 26 февраля 1956 года в Изяславе Хмельницкой области.
Карьера военного
Коваль окончил Каменецк-Подольское высшее военно-инженерное командное училище.
После этого 4 года служил в отдельном гвардейском инженерно-саперном батальоне гвардейской воздушно-десантной дивизии. Был командиром взвода и роты.
С 1984 по 1987 годы служил в гвардейском парашютно-десантном полку гвардейской воздушно-десантной дивизии, был заместителем командира батальона, командиром батальона.
Михаил Коваль окончил Военную академию Фрунзе.
В конце 90-х работал начальником штаба и командиром 30-й танковой дивизии 8-го армейского корпуса Северного оперативного командования.
В августе 1999-го получил звание генерал-майора.
В 2000-ных годах в карьере Коваля – заметный взлет.
Сначала, с 2002 по 2003 год он работает первым заместителем Главы Госкомитета по делам охраны Государственной границы – командующим Пограничных войск Украины. В тот же период получает звание генерал-лейтенанта.
После этого работает первым заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины. В 2007 году получает звание генерал-полковника.
Коваль и политика
25 марта 20104 года Коваля назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины. На этом посту он находился до июля 2014-го.
В состав СНБО Коваля ввели в апреле 2014-го года. С 17 февраля 2015-го года он стал первым заместителем секретаря СНБО.
Коваль в плену
5 марта 2014-го года во время вторжения на территорию Украины "зеленых человечков"(российских военных без опознавательных знаков – 24 канал) был похищен возле военной части под Ялтой. По свидетельствам очевидца, российские байкеры остановили авто, в котором он ехал, порезали шины и забрали Коваля.
К счастью, во время оперативного расследования того же дня удалось установить его место пребывания, а после успешных переговоров – освободить.
Государственные награды Коваля
- Орден "За заслуги" 1-й, 2-й и 3-й степеней.
- Медаль "За военную службу Украине".
- Медаль "Защитнику Отечества".
- Медаль "За боевые заслуги"
- Орден Богдана Хмельницкого 3 степени.
- Отличия Минобороны "Доблесть и честь", "За добросовестную службу" и тому подобное.