Михаил Коваль стал ответственным за территориальную оборону Украины: что о нем известно

Первого заместителя Совета нацбезопасности и обороны Михаила Коваля назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

Решение о назначении Михаила Коваля на такую ответственную должность приняли на закрытом заседании СНБО, которое состоялось накануне нормандского саммита. Система территориальной обороны Украины находится на этапе создания – до 31 декабря 2020 года должны быть завершены все учредительные организационно-правовые вопросы, к процессу будут привлекать добровольцев и тех, кто вернулись с фронта.

Важно! СНБО назначил ответственного за территориальную оборону Украины

Биография Михаила Коваля

Михаил Коваль является украинским военным, генерал-полковником.

Он родился 26 февраля 1956 года в Изяславе Хмельницкой области.

Карьера военного

Коваль окончил Каменецк-Подольское высшее военно-инженерное командное училище.

После этого 4 года служил в отдельном гвардейском инженерно-саперном батальоне гвардейской воздушно-десантной дивизии. Был командиром взвода и роты.

С 1984 по 1987 годы служил в гвардейском парашютно-десантном полку гвардейской воздушно-десантной дивизии, был заместителем командира батальона, командиром батальона.

Михаил Коваль окончил Военную академию Фрунзе.

В конце 90-х работал начальником штаба и командиром 30-й танковой дивизии 8-го армейского корпуса Северного оперативного командования.

В августе 1999-го получил звание генерал-майора.

В 2000-ных годах в карьере Коваля – заметный взлет.

Сначала, с 2002 по 2003 год он работает первым заместителем Главы Госкомитета по делам охраны Государственной границы – командующим Пограничных войск Украины. В тот же период получает звание генерал-лейтенанта.

После этого работает первым заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины. В 2007 году получает звание генерал-полковника.

Коваль и политика

25 марта 20104 года Коваля назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины. На этом посту он находился до июля 2014-го.

В состав СНБО Коваля ввели в апреле 2014-го года. С 17 февраля 2015-го года он стал первым заместителем секретаря СНБО.

Коваль в плену

5 марта 2014-го года во время вторжения на территорию Украины "зеленых человечков"(российских военных без опознавательных знаков – 24 канал) был похищен возле военной части под Ялтой. По свидетельствам очевидца, российские байкеры остановили авто, в котором он ехал, порезали шины и забрали Коваля.

К счастью, во время оперативного расследования того же дня удалось установить его место пребывания, а после успешных переговоров – освободить.

Государственные награды Коваля