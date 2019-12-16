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      После увольнения Зеленский дал Кривоносу новую важную должность: детали

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      Кривонос назначен ответственным за территориальную оборону Украины / 24 канал

      Генерал-майора Сергея Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Решение об этом было принято на закрытом заседании СНБО накануне нормандского саммита.

      Это был один из двух ключевых вопросов заседания, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает "АрмияInform".

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      Кривонос назначен ответственным за направление территориальной обороны. До 31 декабря должна быть полностью завершена ситуация, связанная с этим вопросом. Мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие, будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу,
      – заявил Данилов.

      Что известно об увольнении Кривоноса из СНБО?Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября уволил Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

      Кроме того, Кривонос уволен с рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Тогда обсуждали якобы увольнение Кривоноса с СНБО, но впоследствии выяснилось, что говорится только о составе двух комиссий.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Алексей Данилов СНБО Сергей Кривонос
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