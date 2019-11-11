Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?

Год назад в Украине по европейскому образцу полноценно заработали бригады территориальной обороны. Что это за бригады, как работают и почему это крайне важно для обороноспособности страны?

Войска территориальной обороны – это отряды, которые во время войны одними из первых станут на оборону стратегических объектов, дорог и государственных администраций. В условиях агрессии на них возлагается функция противодействия вражеским группировкам в тылах и на блокпостах.

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С 2018 года бригады территориальной обороны фактически существуют как отдельный вид войска, который подконтролен оперативному командованию. Своя бригада есть у каждой области, в Киеве – даже две.



Бригады территориальной обороны есть в каждой области Украины / фото: из фейсбука 125-ого батальона территориальной обороны ВСУ

Бойцы территориальных бригад – студенты, программисты, рабочие, бизнесмены, которые большинство времени живут гражданской жизнью. И только во время учений они собираются из всех уголков своей области и превращаются в боевых собратьев.

Два контракта с территориальной бригадой считают как срочную службу. Именно поэтому обучение в этих подразделениях становится все более популярным среди студентов, которые не хотят выпадать из жизни на полтора года, пренебрегая карьерой, но не против пойти в армию и исполнить свой конституционный долг.

Как работает контракт вместо срочной службы?Контракт вместо срочной службы работает очень просто. Если студент подписывает контракт с территориальной бригадой, то повестка на срочную службу ему не приходит. Однако, если повестка уже пришла – то подписать контракт не получится, остается только идти служить.



Все, что нужно от контрактника – это появляться на ежегодные сборы на полигон и участвовать в учениях своей роты, которые согласовываются с командирами заранее.

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Сами отряды были сформированы по опыту стран НАТО, в частности Польши и стран Прибалтики, которые одними из первых в Восточной Европе стали уделять повышенное внимание подразделениям территориальной обороны.



Отряды сформированы по примеру стран НАТО / фото: из фейсбука 125-ого батальона территориальной обороны ВСУ

Европейский опыт

Почему создание отдельной армии резервистов – прогрессивный и необходимый шаг в условиях современной войны? Об этом рассказал глава департамента политики безопасности Института социально-политических исследований Глеб Парфенов в комментарии 24 каналу.

По его словам, Республика Польша задумалась о создании отдельной армии территориальной обороны после оккупации Крыма Россией. Именно тогда стало понятно, что нужно быть готовыми защищать свои границы, потому что от российской агрессии не защищен никто. И внимание в современных условиях надо заострять именно на мобильных территориальных группах.

Война изменилась. Теперь генералам не надо готовить массовые удары крупными резервами, как это планировалось во времена Холодной войны. Сейчас акцент делают на мобильных группах. Поляки на учениях определили, что наиболее эффективно отряды территориальной обороны использовать как сдерживающий фактор до подхода основной армии и как мобильные группы диверсантов, которые могут наносить удары по врагу в случае прорыва фронта,

– сказал Парфенов.

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Эксперт также рассказал, что в Эстонии благодаря организации территориальной обороны, регулярная армия в 6 тысяч солдат за сутки может превратиться в 30-тысячную группировку. В идеале, во время вторжения врага, это должно работать так:

Как только раздается сигнал о мобилизации, резервисты – солдаты территориальной обороны – в считанные часы приходят в расположение своей части для выполнения тех задач, которые им поставит командование. В Польше и Эстонии солдаты территориальной обороны знают свои места сбора в случае чрезвычайных ситуаций и готовы за несколько часов превратиться в боевую единицу,

– отметил эксперт.



Мобильность – одно из преимуществ бригад территориальной обороны / фото: из фейсбука 125-ого батальона территориальной обороны ВСУ

Парфенов подчеркнул, что украинское гражданское общество также приложило усилия к развитию территориальной обороны. Так, в 2015 году в Украине издали книгу Ганса фон Даха "Тотальное сопротивление" о ведении партизанской войны. Издатель отмечал, что, фактически, это первое издание военно-тактической литературы за 20 лет независимости Украины.

Как проходят учения?

Контрактник из харьковской бригады рассказал 24 каналу, как происходит учебный процесс в их батальоне.

По контракту, бойцы обязаны проходить учения раз в год по повестке. Однако, инициативные контрактники и командиры батальона устраивают дополнительные учения чуть ли не каждую неделю.

На занятиях все присутствуют добровольно, поэтому никаких проблем с пониманием у нас не возникает, атмосфера дружеская. Основной костяк любого батальона ТрО – это взрослые люди, у многих из которых есть свой бизнес, профессия. Множество из них воевали. Если удается собрать такой коллектив, то у батальйона есть будущее, если нет – то он существует только на бумаге и собирается только на штатные собрания,

– рассказывает боец батальона.



Учения бойцы проходят раз в год по повестке / фото: из фейсбука 125-ого батальона территориальной обороны ВСУ

По его словам, периодические занятия проходят по топографии, тактике минной безопасности. Чем больше бойцы углубляются в военное дело, тем больше осознают, что заниматься нужно чаще и настойчивее.

Мы уделяем много внимания сценариям с блокирования дорог и участков местности от проникновения ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – 24 канал). Кажется, что это просто, но на реальной местности, где даже в идеальных условиях нет возможности перекрыть угрожающие участки, все иначе. От командира требуется хорошо продуманная система постов, секретов и патрулей, а от солдат – дисциплина и четкое выполнение приказов. С каждым занятием люди проявляют себя лучше. Было бы интересно в учебных целях проверить наши навыки против военных профессионалов,

– отметил контрактник.

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Он добавил, что во время службы в территориальной обороне есть возможность получать новые воинские звания.

За совокупность срока службы и заслуг можно получить сержанта или офицера. Но для этого нужно пройти обучение на специальных командирских курсах. Кроме того, есть возможность получить военные специальности – связист, сапер, минометчик, оператор ПТУР и т.п,

– сказал боец.

Главной проблемой бригад территориальной обороны боец видит недостаточную популярность территориальных бригад среди населения. Недостаток контрактников может привести к тому, что, в случае войны, к задачам ТрО привлекут не специально обученных людей, подписавших контракт, а срочников, не имеющих опыта и не посещающих регулярные профильные военные учения.



Бригады ТрО еще не приобрели популярности в Украине / фото: из фейсбука 125-ого батальона территориальной обороны ВСУ

В Польше в целях пополнения резерва контрактников разворачивают целые рекламные кампании, в Украине же пока не спешат начинать "раскручивать" территориальные войска.

Система будет работать только в том случае, когда бойцы будут подписывать больше контрактов с территориальными бригадами. Украинская армия будет иметь резерв из бойцов, которые будут готовы в любой день мобилизоваться и выполнять боевые задачи.

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