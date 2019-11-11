Територіальна оборона: хто захищатиме українські міста під час війни?

Рік тому в Україні за європейським зразком повноцінно запрацювали бригади територіальної оборони. Що це за бригади, як працюють та чому це вкрай важливо для обороноспроможності країни?

Війська територіальної оборони – це загони, які під час війни одними з перших стануть на оборону стратегічних об’єктів, доріг та державних адміністрацій. В умовах агресії на них покладається функція протидії ворожим угрупованням у тилах та на блокпостах.

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З 2018 року бригади територіальної оборони фактично існують як окремий вид війська, який підконтрольний оперативному командуванню. Свою бригаду має кожна область, у Києві – навіть дві.



Бригади територіальної оборони є в кожній області України / фото: з фейсбуку 125-ого батальону територіальної оборони ЗСУ

Бійці територіальних бригад – студенти, програмісти, робітники, бізнесмени, які більшість часу живуть цивільним життям. І лише під час навчань вони збираються з усіх кутків своєї області та перетворюються на бойових побратимів.

Два контракти з територіальною бригадою рахують як строкову службу. Саме тому навчання у цих підрозділах стає все більш популярним серед студентів, які не хочуть випадати з життя на півтора року, нехтуючи кар’єрою, але не проти піти до армії та виконати свій конституційний обов’язок.

Як працює контракт замість строкової служби?



Контракт замість строкової служби працює дуже просто. Якщо студент підписує контракт з територіальною бригадою, то повістка на строкову службу йому не приходить. Однак, якщо повіска вже прийшла – то підписати контракт не вийде, лишається тільки йти служити.



Усе, що треба від контрактника – це з’являтися на щорічні збори на полігон та брати участь у навчаннях своєї роти, що узгоджуються з командирами заздалегідь.

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Самі загони були сформовані за досвідом країн НАТО, зокрема Польщі та країн Прибалтики, які одними з перших у Східній Європі почали приділяти підвищену увагу підрозділам територіальної оборони.



Загони сформовані за прикладом країн НАТО / фото: з фейсбуку 125-ого батальону територіальної оборони ЗСУ

Європейський досвід

Чому створення окремої армії резервістів – прогресивний та необхідний крок в умовах сучасної війни? Про це розповів голова департаменту безпекової політики Інституту соціально-політичних досліджень Гліб Парфьонов у коментарі 24 каналу.

З його слів, Республіка Польща замислилась про створення окремої армії територіальної оборони після окупації Криму Росією. Саме тоді стало зрозуміло, що треба бути готовими захищати свої кордони, бо від російської агресії не захищений ніхто. І увагу в сучасних умовах в треба загострювати саме на мобільних територіальних групах.

Війна змінилась. Тепер генералам не треба готувати масові удари великими резервами, як це планувалося за часів Холодної війни. Зараз акцент роблять на мобільних групах. Поляки на навчаннях визначили, що найбільш ефективно загони територіальної оборони використовувати як стримуючий фактор до підходу основної армії і як мобільні групи диверсантів, які можуть завдавати ударів по ворогу в разі прориву фронту,

– сказав Парфьонов.

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Експерт також розповів, що в Естонії завдяки організації територіальної оборони, регулярна армія у 6 тисяч солдатів за добу може перетворитись на 30-тисячне угруповання. В ідеалі, під час вторгнення ворога, це має працювати так:

Щойно лунає сигнал про мобілізацію, резервісти – солдати територіальної оборони – в лічені години приходять у розташування своєї частини для виконання тих завдань, яке їм поставить командування. У Польщі та Естонії солдати територіальної оборони знають свої місця збору в разі надзвичайних ситуацій і готові за декілька годин перетворитись на бойову одиницю,

– зазначив експерт.



Мобільність – одна з переваг бригад тероборони / фото: з фейсбуку 125-ого батальону територіальної оборони ЗСУ

Парфьонов наголосив, що українське громадянське суспільство також доклало зусиль до розвитку територіальної оборони. Так, у 2015 році в Україні видали книгу Ганса фон Даха “Тотальний опір” про ведення партизанської війни. Видавець зазначав, що, фактично, це перше видання військово-тактичної літератури за 20 років незалежності України.

Як проходять навчання?

Контрактник з харківської бригади розповів 24 каналу, як відбувається навчальний процес у їхньому батальйоні.

За контрактом, бійці зобов’язані проходити навчання раз на рік за повісткою. Однак, ініціативні контрактники та командири батальйону влаштовують додаткові навчання чи не кожного тижня.

На заняттях усі присутні добровільно, тому ніяких проблем із порозумінням у нас не виникає, атмосфера дружня. Основний кістяк будь-якого батальйону ТрО – це дорослі люди, у багатьох з яких є власний бізнес, професія. Безліч з них воювали. Якщо вдається зібрати такий колектив, то в батальйона є майбутнє, якщо немає – то він існує тільки на папері і збирається тільки на штатні збори,

– розповідає боєць батальйону.



Навчання бійці проходять раз на рік за повісткою / фото: з фейсбуку 125-ого батальону територіальної оборони ЗСУ

З його слів, періодичні заняття проходять з топографії, тактики, мінної безпеки. Чим більше бійці заглиблюються у військову справу, тим більше усвідомлюють, що займатися потрібно частіше та наполегливіше.

Ми приділяємо багато уваги сценаріям з блокування доріг і ділянок місцевості від проникнення ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – 24 канал). Здається, що це просто, але на реальній місцевості, де навіть в ідеальних умовах немає можливості перекрити загрозливі ділянки, все інакше. Від командира потрібна добре продумана система постів, секретів і патрулів, а від солдатів – дисципліна і чітке виконання наказів. З кожним заняттям люди проявляють себе краще. Було б цікаво в навчальних цілях перевірити наші навички проти військових професіоналів,

– зазначив контрактник.

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Він додав, що під час служби у територіальній обороні є можливість отримувати нові військові звання.

За сукупність терміну служби і заслуг можна отримати сержанта або офіцера. Але для цього потрібно пройти навчання на спеціальних командирських курсах. Крім того, є можливість отримати військові спеціальності – зв'язківець, сапер, мінометник, оператор ПТКР тощо,

– сказав боєць.

Головною проблемою бригад територіальної оборони боєць вбачає недостатню популярність територіальних бригад серед населення. Нестача контрактників може призвести до того, що, у випадку війни, до завдань ТрО залучать не спеціально навчених людей, які підписали контракт, а строковиків, що не мають досвіду та не відвідують регулярні профільні військові навчання.



Бригади Тро ще не набули популярності в Україні / фото: з фейсбуку 125-ого батальону територіальної оборони ЗСУ

У Польщі задля поповнення резерву контрактників розгортають цілі рекламні кампанії, в Україні ж поки не поспішають починати “розкручувати” територіальні війська.

Система працюватиме лише у тому випадку, коли бійці підписуватимуть більше контрактів з територіальними бригадами. Українська армія матиме резерв із бійців, які будуть готові в будь-який день мобілізуватись та виконувати бойові задачі.