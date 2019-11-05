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      Закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ: оголошено підозру 5 високопосадовцям Міноборони

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      Неякісні бронежилети для ЗСУ: підозру оголосили 5 високопосадовцям Міноборони
      Чиновникам Міноборони оголосили підозру / mil.gov.ua

      ДБР встановило, що п'ять високопосадовців Міністерства оборони причетні до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" для Збройних сил України за завищеними цінами. Їм оголосили підозру.

      Слідство встановило, що закуплені бронежилети 1-4 класу захисту у дощових умовах прострілюються. Про це повідомив Роман Труба на брифінгу.

      До теми: Новий скандал в "оборонці": як Міноборони купувало неякісні бронежилети – відео

      За даними слідства, пластини бронежилетів були необроблені. Також не проводились балістичні випробування. Усі високопосадовці знали, що бронежелети не відповідали технічним вимогам.

      Підозри оголошено генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ та чотирьом високопоставленим посадовим особам головного управління ЗСУ. Це заступники управлінь та начальник відділу. 

      Під час брифінгу уточнили, що йдеться про генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Дмитра Марченка. Влітку 2019 року його звинуватив ГБР в фабрикації аудіозаписи прослушки по цій справі.

      Встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 млн гривень.

      За даним фактом п'ятьом посадових осіб оборонного відомства було оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, здійснена групою осіб за попередньою змовою) КК України.

      Про які бронежилети йдеться?

      Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Під час слідчих дій засоби захисту прострілювалися та не пройшли балістичних випробувань. Високопосадовці знали про те, що бронежилети прострілюються, але прийняли їх у виробника.

      ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців. Також було призначено комплекс експертиз.

      Що відомо про бронежилети М3?Корсар М3 – бронежилет, який розроблений і виготовляється українською компанією НВО "ТЕМП-3000". Був розроблений у 2002 році для українських миротворців. Перші зразки пройшли випробування в умовах бойових дій в Іраку, Лівані та на Балканах.

      Після початку війни на Сході України різко зріс попит на ці засоби захисту. Так, коли за період 2011-2013 років для ЗСУ було виготовлено лише 150 зразків, то вже у травні 2014 року виробник отримав замовлення на 24 тисячі бронежилетів.

      Раніше ДБР опублікувало фрагменти розмови посадовців щодо закупівлі неякісних бронежилетів: відео

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Корупція Міністерство оборони України Державне бюро розслідувань
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