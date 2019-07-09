Новий скандал в "оборонці": як Міноборони купувало неякісні бронежилети – відео

ДБР викрило посадовців Міноборони на закупівлі неякісних бронежилетів для війська. Збитки державі оцінюються у близько 100 мільйонів гривень. Високопосадовці знали, що бронежилети прострілюються, але, попри це, прийняли їх у виробника.

Фрагменти розмов чиновників з Міністерства оборони та представників компанії-виробника Державне бюро розслідувань опублікувало на своєму YouTube-каналі.

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З самого початку посадовці говорять про "небагато" бракованих бронежилетів. Втім, технолог виробника повідомляє про суттєву невідповідність продукції.

"Знайшли необроблений метал. Чесно кажучи, лайно. Я розумію, що левова частка вини – моя особиста", – каже технолог.

Згодом у розмові один з керівників структурного підрозділу Міністерства оборони запевняє колегу в тому, що ніхто не проводитиме детальний контроль якості засобів захисту.

Ніхто там не буде проводити суцільний контроль. І ніхто не обмацуватиме їх на етапі прийому. Ми вже поспілкувалися. Всі все розуміють. Технолог каже, що це – дупа, халатна робота,

– розповідає посадовець.

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Крім того, один з військовопосадовців запевняв, що на етапі прийому бронежилети будуть рахувати "з закритими очима". Натомість його колега застеріг від негативних наслідків, якщо ця історія набуде розголосу.

"Ти ж сам чудово розумієш, чим це все може завершитись в один прекрасний момент. Якщо де-небудь, не дай Бог, хтось комусь... Зараз цих органів контролюючих – я вже забув усі ці абревіатури", – каже чиновник.

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Згодом керівництво структурного підрозділу Міноборони готувало своїх підлеглих до того, що їм доведеться "віддуватися" за браковані засоби захисту.

Готуйся відповідати, чому ти приймаєш бронежилети, які пробиваються 6 разів. 6 пуль отримав солдат і вже зрозумів, що ми під*раси,

– сказав посадовець.

ДБР опублікувало фрагменти розмови посадовців щодо закупівлі неякісних бронежилетів: відео

Про які бронежилети йдеться?

Мова йде про бронежилет Корсар М3с першого класу захисту. Під час слідчих дій засоби захисту прострілювалися та не пройшли балістичних випробувань. Високопосадовці знали про те, що бронежилети прострілюються, але прийняли їх у виробника.

ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців. Також було призначено комплекс експертиз.

Що відомо про бронежилети М3?Корсар М3 – бронежилет, який розроблений і виготовляється українською компанією НВО "ТЕМП-3000". Був розроблений у 2002 році для українських миротворців. Перші зразки пройшли випробування в умовах бойових дій в Іраку, Лівані та на Балканах.



Після початку війни на Сході України різко зріс попит на ці засоби захисту. Так, коли за період 2011-2013 років для ЗСУ було виготовлено лише 150 зразків, то вже у травні 2014 року виробник отримав замовлення на 24 тисячі бронежилетів.