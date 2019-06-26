ДБР проводить десятки обшуків через корупцію в Міноборони і неякісні бронежилети

Працівники Держбюро розслідувань і ГПУ проводять близько 40 обшуків у межах розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами. Обшуки тривають у помешканнях посадовців Міноборони, працівників комерційних структур та офісах.

Збитки, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін, за попередніми даними, становлять близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, мовиться про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

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Що не так з бронежилетами для ЗСУ?

Три з п'яти бронежилетів прострілюються,

– заявив директор ДБР Роман Труба.

Бронежилети вилучені з військових складів, вони не надійшли на озброєння армії, додав директор теруправління ДБР у Києві Руслан Марчук. Слідство наразі не може повідомити, хто є виробником цих бронежилетів.

Труба уточнив, що договір на поставку бронежилетів був підписаний на початку 2019 року. Досудове розслідування триває близько 2 місяців. В ході обшуків вилучили 11 тисяч бронежилетів.

Хто входив до злочинної групи?

До злочинної групи входили посадовці Міноборони і приватних структур, однак поки що про підозру у злочині нікому не оголошували, сказав директор ДБР. Поки що всі, в кого відбуваються обшуки, є свідками у справі. Так Труба відповів на питання про те, на якій підставі обшукували Юрія Бірюкова – екс-позаштатного радника п'ятого президента Петра Порошенка, екс-помічника міністра оборони, кандидата в народні депутати від партії "Європейська солідарність.

Директор ДБР також відкинув політичне підґрунтя у справі про закупівлю майна для Міноборони.

"Про яке політичне переслідування можна говорити, коли оперативні заходи проводилися протягом року? Жодних політичних намірів у цьому кримінальному провадженні немає", – запевнив Труба.

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